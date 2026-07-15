Україна втратила третину потужностей з експорту зерна в Чорному морі – ЗМІ

Через російьскі атаки на порти Україна тимчасово втратила третину експортних спроможностей

Україна втратила близько третини своїх можливостей з експорту зерна через свої ключові чорноморські порти через посилення російських атак.

Про це пише Reuters з посиланням на власні джерела та звіт Асоціації аграріїв (ААУ).

Український експорт сільськогосподарської продукції, зокрема зерна та рослинних олій, залишається найбільшим джерелом надходжень іноземної валюти для України, причому понад 90 % цієї продукції відвантажується через три порти на півдні Одеської області.

Раніше одеські порти обробляли близько 6 млн тонн вантажу на місяць. Водночас після посилення російських ударів по чорноморських портах це число впало ближче до 4 млн тонн.

"Росія почала систематично наносити удари по портовій інфраструктурі, терміналах та всьому ланцюгу транспортної логістики, знову і знову використовуючи балістичні ракети", – йдеться у щотижневому звіті торгового департаменту ААУ.

"В середньому ми зараз можемо відвантажувати близько 4 млн тонн зерна на місяць", – додають у звіті.

Також дані Укрзалізниці демонструть, що кількість вагонів із зерном, що прямували до одеських портів, за тиждень з 2 по 8 липня знизилася на 11% порівняно з попереднім тижнем, а експорт скоротився на 17%.

Крім того, 4 з 13 великих зернових терміналів у цих портах призупинили закупівлю зерна.

Нагадаємо:

Внаслідок російських атак на Чорноморський морський порт компанія "Кернел" вимушено призупинила операційну діяльність терміналів.