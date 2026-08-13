Росія вдарила по логістичній компанії у Павлограді
Фото: Дніпропетровська ОВА
Російські війська атакували приміщення логістичної компанії у Павлограді. Після удару виникла пожежа.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Інформацію про можливих постраждалих уточнюють. Назву компанії та масштаби пошкоджень Ганжа не розкрив.
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Нагадаємо:
Ввечері 30 липня російські загарбники атакували логістичний термінал компанії "Нова пошта" у Дніпропетровській області, внаслідок чого там почалась пожежа.