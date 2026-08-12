У "Інтерпайп" розповіли про наслідки блокування портів для компанії

Через блокування Росією роботи морських портів України "Інтерпайп" переорієнтував відвантаження в один із портів Європи, у той час, як для європейських замовників продовжує постачати продукцію автотранспортом.

Про це повідомила пресслужба промислової компанії "Інтерпайп".

Блокування роботи морських портів Одещини негативно вплинуло на експорт компанії "Інтерпайп" до Південної Америки та на Близький Схід, але компанія переорієнтувала відвантаження для клієнтів на цих ринках в один із портів Європи, говориться у повідомленні.

"Завдяки досвіду попередніх років ми оперативно переорієнтували відвантаження для клієнтів на цих ринках", – зазначив заступник операційного директора із забезпечення закупівель та логістики Олексій Яновський.

За його словами, більшість споживачів компанії знаходяться у Європі. Щоб доставити їм продукцію в конкретний день тижня у певну годину, за принципом "just-in-time", "Інтерпайп" використовує вантажний автомобільний транспорт.

"Зараз на вартість цієї логістики чинять тиск дефіцит палива і, відповідно, зростання цін на це паливо. Але ця проблема, вочевидь, є більш вирішуваною, ніж блокада портів", – зауважив він.

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Раніше повідомлялося, що 23 липня рух на вхід кораблів до чорноморських портів України призупинився через загрози російських атак. Цьому передували тижні повітряних атак на українські чорноморські порти.

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