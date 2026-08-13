У Росії оцінили втрати Wildberries та продавців від ударів України

Загальні втрати Wildberries та продавців від атак українських дронів оцінили в 600-800 мільярдів рублів.

Про це пише видання "Медуза".

Голова російської Асоціації постачальників товарів для торгівлі на електронних майданчиках Маргарита Євстигнєєва заявила, що від атак на склади Wildberries постраждало більше 400 тисяч продавців, загальна сума збитків становить 600-700 мільярдів рублів (з урахуванням упущеної вигоди).

Це за урахування собівартості товарів від 200 до 300 мільярдів рублів. За її оцінкою, у багатьох продавців згоріло до 95% усього товару.

Відновлення складів та інфраструктури після атак українських безпілотників може коштувати маркетплейсу Wildberries від 147 до 223 мільярдів рублів.

Якщо ж знадобиться повний демонтаж, вивіз відходів і рекультивація території, витрати можуть зрости до 169–278,9 мільярдів рублів, зазначив провідний аналітик дослідницького агентства Data Insight Сергій Семко.

Потенційні втрати продавців на Wildberries він оцінив у 445–507,8 мільярда рублів.

"Таким чином, можливий загальний збиток Wildberries та продавців можна оцінити на даний момент у суму від 600 до 800 мільярдів рублів", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше російський маркетплейс "Мегамаркет" змінив умови для продавців: платформа Сбербанку зняла з себе відповідальність за втрату товарів під час атак БПЛА. Також оферти змінили Wildberries, Ozon та Яндекс Маркет.

Раніше повідомлялося, що "Магніт Маркет" – маркетплейс торгової мережі "Магніт" – звільнив себе від відповідальності за невиконання зобов'язань при ударах безпілотників та ракетних атаках.