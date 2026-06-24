Росія в червні експортує рекордні обсяги сирої нафти, бо переробленої немає – ЗМІ

Росія масово наростила експорт сирої нафти через удари по НПЗ

У червні Росія має намір відвантажити рекордні обсяги сирої нафти зі своїх основних західних портів.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Ключова причина нарощування експорту сирої нафти – падіння переробних можливостей унаслідок українських атак по нафтовій інфраструктурі.

Обсяги відвантаження з балтійських портів Приморськ та Усть-Луга, а також з чорноморського порту Новоросійськ, як очікується, досягнуть близько 2,7-2,8 млн барелів на добу в червні.

У травні середній обсяг експорту становив 2,5 млн барелів на добу. Крім того, попередній експортний прогноз на червень становив лише 1,7-1,8 млн барелів на день.

Зростання російського експорту може спричинити додаткове падіння світових цін на нафту, які й без того знижуються через збільшення поставок з Ірану, зазначають трейдери.

Нагадаємо:

Росія веде переговори з Казахстаном про імпорт близько 50 тисяч метричних тонн бензину АІ-92, щоб полегшити внутрішній дефіцит, викликаний зупинками нафтопереробних заводів та позаплановими ремонтами,

Московський нафтопереробний завод не відновить роботу ще щонайменше півроку після атак українських дронів.

Росія вперше за довгий час почала імпортувати бензин морем, щоб закрити дефіцит пального після українських ударів по нафтопереробних заводах.