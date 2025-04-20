Китайський імпорт вугілля з Росії зріс на 6% в березні попри санкції

Китайський імпорт вугілля з Росії в березні виріс на 6% до 7,33 мільйона тонн в порівнянні з тим же місяцем минулого року.

Про це свідчать дані Головного митного управління, передає Reuters.

Попри західні санкції, російський експорт вугілля до Китаю продовжує зростати.

При цьому, імпорт вугілля з Індонезії, найбільшого постачальника вугілля в Китай, знизився на 9% до 17,96 млн тонн після того, як з 1 березня Індонезія почала використовувати встановлену урядом базову ціну на вугілля в якості мінімальної ціни для угод.

Загальний імпорт вугілля до Китаю в березні впав на 6% через високі портові запаси і слабкий внутрішній попит, які призвели до падіння спотових цін до чотирирічного мінімуму.

Нагадаємо:

У квітні експорт російської арктичної нафти до Китаю стрімко зростає - цьому сприяє морська перевалка з судна на судно (STS), що дає змогу обійти американські санкції.