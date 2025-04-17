Росія наростила постачання арктичної нафти до Китаю

У квітні експорт російської арктичної нафти до Китаю стрімко зростає - цьому сприяє морська перевалка з судна на судно (STS), що дає змогу обійти американські санкції.

Про це пише Reuters із посиланням на дані аналітичної компанії Vortexa та трейдерів.

На арктичні сорти - Arco, Novy Port і Varandey - припадає близько 10% морського експорту нафти Росії, але майже всі танкери, що їх перевозять, потрапили під обмеження США в січні разом із компанією-виробником "Газпром нефть".

Аби мінімізувати ризики, трейдери почали активно вдаватися до STS-перевалки в міжнародних водах біля берегів Малайзії та Сінгапуру. Нафту перевантажують на великотоннажні танкери класу VLCC, які не входять до санкційних списків, і потім направляють у китайські порти, зазначає Reuters.

За словами старшого аналітика Vortexa Емми Лі, тільки минулого тижня за допомогою схеми STS було перевалено щонайменше 4 млн барелів арктичної нафти і ще 16 млн барелів пройдуть через Південно-Китайське море протягом квітня.

Остаточний обсяг, який розвантажать у Китаї, залежатиме від логістики та інтересу з боку китайських нафтопереробників.

Один із трейдерів заявив, що покупці в Китаї не хочуть ризикувати, зв'язуючись із суднами під санкціями, тому віддають перевагу STS і готові оплачувати поставки за вищою ціною.

У цей період маршрут до Китаю займає близько двох місяців: танкери йдуть через Суецький канал, оскільки Північний морський шлях закритий до липня. Але легка арктична нафта зараз продається зі знижкою до сорту Brent.

Зазначається також, що Сирія цього року почала отримувати перші партії арктичної нафти, М'янма також значиться серед нових клієнтів. Але знайти покупців не завжди вдається відразу. Зокрема, судно Fast Kathy, що завантажилося нафтою в Мурманську 14 березня, з 9 квітня дрейфує біля єгипетського Порт-Саїда, свідчать дані LSEG.

Водночас Індія, яка раніше була найбільшим покупцем арктичної нафти (особливо сорту Varandey від "Лукойла"), скоротила закупівлі через санкції. Минулого місяця танкеру, що перевозив російську нафту, відмовили у вході в індійський порт через неналежну документацію, ще одному заборонили провести STS-операцію.

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