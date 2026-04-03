Найбільший постачальник нафти у світі втратив половину експорту

Саудівська Аравія, країна з найбільшим експортом нафти у світі, в березні скоротила свої поставки на половину.

Про це повідомляє Bloomberg.

У лютому середній експорт з країни становив близько 6,67 млн барелів на день, у березні – 3,33 млн.

В агентстві зазначають, що втрати були б значно вищими, якби саудити не змогли переспрямувати свої експортні потужності до берегів Червоного моря після закриття Ормузької протоки.

На початку війни країна переспрямувала нафту з експортних терміналів у Перській затоці в трубопровід через Аравійську пустелю.

Він здатен транспортувати близько 5 мільйонів барелів на день з нафтових родовищ на сході країни до нафтопереробних заводів і портів на Червоному морі – це понад 1200 км від Ормузької протоки.

Через це експорт з порта Янбу на заході країни зріс у рази. В окремі дні березня Саудівська Аравія експортувала звідти до 4.4 млн барелів на день, коли в лютому середньомісячний експорт з цього порта становив усього 0,79 млн барелів на день.

Водночас близько 55 млн барелів саудівської нафти застрягли в танкерах у Перській затоці.

Нагадаємо:

Члени Організації країн – експортерів нафти, куди входить Саудівська Аравія, в березні сумарно втратили близько 25% своїх поставок нафти.

Найбільше з організації постраждав Ірак, втративши 70% свого нафтового видобутку та експорту.