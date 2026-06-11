Попри обіцянки влади, у Криму не змогли випустити на маршрути більше автобусів

В анексованому Росією Криму триває паливна криза: після інциденту, коли 400 автобусів не вийшли на маршрути, окупаційна влада доручила це виправити, але багато автобусів знову не вийшли.

Про це пише медіа "Крим.Реалії".

Як повідомив проросійський сайт ForPost,після інциденту, коли 400 автобусів не вийшли на маршрути, російський глава Криму Сергій Аксьонов доручив підлеглим виправити ситуацію.

"Рухомий склад буде закріплений за конкретними АЗС, заправка буде проводитися за чітким графіком", – запевнив він.

Однак 8 червня стало відомо: багато автобусів знову не вийшли на маршрути. Наприклад, у Ялті, за даними місцевої адміністрації, зі 132 одиниць громадського транспорту працювали лише 108.

У Керчі також спостерігається скорочення кількості рейсів на деяких маршрутах. У Ленінському районі Криму скасували чотири приміські автобуси.

З 4 червня муніципальні автобуси Радянського району курсують тільки вранці та ввечері.

При цьому в російському Мінтрансі тимчасово окупованого Криму журналістам заявили, що автобусне сполучення в регіоні функціонує в повному обсязі. Таку ж інформацію надали й російські власті Севастополя.

За даними Телеграм-каналу "Кримський вітрер", ціна за літр бензину на півострові на АЗС уже становить 180 рублів і може сягати 250.

У Севастополі тим часом система QR-кодів у месенджерах Max, яку запровадив російський голова міста Михайло Развожаєв, не спрацювала. За його словами, станом на 11 червня коди не нададуть, оскільки бензовози не змогли приїхати вночі.

Такі QR-коди були доступні лише для АЗС однієї мережі.

При цьому коди, видані раніше, деактивували. Заправка на цих станціях доступна лише для комунальників, силовиків, медиків та громадського транспорту.

Нагадаємо:

В окупованому Криму з кінця травня триває паливна криза після українських ударів по російській нафтопереробній і логістичній інфраструктурі.

Спершу в Севастополі обмежили продаж бензину 20 літрами "в одні руки" і ввели талони на дизель, згодом повідомляли про відсутність пального. Наприкінці травня обмеження поширили на решту Криму.

На початку червня продаж бензину за готівку повністю зупинили, а паливо за раніше купленими талонами також обмежили 20 літрами.

У Генічеському муніципальному окрузі на тимчасово окупованій частині Херсонщини скорочують кількість автобусних рейсів через дефіцит пального.