Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Клуб УП
Укр Рос

Росія засекретила інформацію щодо нарощення боргу

Володимир Тунік-Фриз — 10 червня, 20:40
Росія засекретила інформацію щодо нарощення боргу
Росія засекретила інформацію щодо нарощення боргу
Getty Images

У середу російський парламент проголосував за закон, який дозволяє уряду збільшувати видатки та борг без процедури внесення змін до закону про бюджет, яка в попередні роки займала місяці.

Про це повідомляє Reuters.

За перші п'ять місяців року дефіцит бюджету Росії склав 2,6% від валового внутрішнього продукту, що перевищує річний показник у 1,6% ВВП, через збільшення військових витрат на підтримку війни проти України.

Нові законодавчі зміни дозволяють уряду позичати кошти понад ліміт, встановлений у законі про бюджет, та збільшувати видатки. Раніше уряд РФ мав вносити поправки до закону про бюджет і проходити парламентські слухання, що затримувало процес.

Зміни також передбачають, що зміни до планів щодо боргу та видатків більше не оприлюднюватимуться.

Міністр фінансів РФ Антон Силуанов заявив минулого тижня, що дефіцит у 2026 році буде більшим, ніж планувалося, але збільшення запозичень не буде таким значним, як минулого року, коли воно зросло на 46% до 7 трильйонів рублів.

Цього року запозичення заплановано на рівні 5,5 трильйона рублів.

Фінансове становище Росії погіршується, і уряд змушений був підвищити цього року податок на додану вартість, щоб впоратися зі зростанням військових витрат.

Нагадаємо:

Правитель Російської Федерації Владімір Путін підписав закон про арешт власності росіян, що виїхали закордон та здійснили правопорушення проти інтересів РФ.

Росія війна

війна

Росія засекретила інформацію щодо нарощення боргу
На дорогах Волині доріг планують встановити антидронові сітки
Вночі Росія завдала удару по енергетиці шести областей

Останні новини