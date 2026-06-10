Росія засекретила інформацію щодо нарощення боргу

У середу російський парламент проголосував за закон, який дозволяє уряду збільшувати видатки та борг без процедури внесення змін до закону про бюджет, яка в попередні роки займала місяці.

Про це повідомляє Reuters.

За перші п'ять місяців року дефіцит бюджету Росії склав 2,6% від валового внутрішнього продукту, що перевищує річний показник у 1,6% ВВП, через збільшення військових витрат на підтримку війни проти України.

Нові законодавчі зміни дозволяють уряду позичати кошти понад ліміт, встановлений у законі про бюджет, та збільшувати видатки. Раніше уряд РФ мав вносити поправки до закону про бюджет і проходити парламентські слухання, що затримувало процес.

Зміни також передбачають, що зміни до планів щодо боргу та видатків більше не оприлюднюватимуться.

Міністр фінансів РФ Антон Силуанов заявив минулого тижня, що дефіцит у 2026 році буде більшим, ніж планувалося, але збільшення запозичень не буде таким значним, як минулого року, коли воно зросло на 46% до 7 трильйонів рублів.

Цього року запозичення заплановано на рівні 5,5 трильйона рублів.

Фінансове становище Росії погіршується, і уряд змушений був підвищити цього року податок на додану вартість, щоб впоратися зі зростанням військових витрат.

Нагадаємо:

Правитель Російської Федерації Владімір Путін підписав закон про арешт власності росіян, що виїхали закордон та здійснили правопорушення проти інтересів РФ.