Експорт Китаю різко сповільнився, імпорт найгірший за дев'ять місяців

Експорт Китаю різко сповільнився, а імпорт несподівано скоротився в листопаді, що є тривожним сигналом для економіки №2 у світі, оскільки швидке повернення Дональда Трампа в Білий дім несе нові торгівельні ризики.

Про це пише Reuters.

Невтішні торгові показники слідують за іншими індикаторами, які демонструють нестійке зростання в листопаді, що свідчить про те, що Пекіну потрібно робити більше для підтримки економіки, яка хитається і, швидше за все, зіткнеться з подальшими проблемами в наступному році.

Минулого місяця експортні постачання зросли на 6,7%, не дотягнувши до прогнозованого зростання на 8,5% і в порівнянні з жовтневим зростанням на 12,7%.

Найбільше занепокоєння у влади викликає те, що імпорт скоротився на 3,9%, що є найгіршим показником за дев'ять місяців і перевершило очікування зростання на 0,3%, що підтримує заклики до більшої політичної підтримки для підтримки внутрішнього попиту.

Новообраний президент США Трамп пообіцяв запровадити додаткові 10% мита на китайські товари, щоб змусити Пекін докласти більше зусиль для припинення незаконного обігу хімічних речовин, які використовуються для виготовлення фентанілу. Раніше він заявляв, що запровадить тарифи, які перевищуватимуть 60%.

Його погрози налякали промисловий комплекс Китаю, який щорічно продає в США товарів на суму понад 400 млрд дол.

Напередодні очікуваного підвищення мит експортери поспішили перемістити запаси на американські склади в жовтні, очікуючи відвантаження нових замовлень, як тільки світовий попит відновиться.

Мита США становлять більшу загрозу для Китаю, ніж під час першого терміну Трампа, оскільки експорт економіки, яка оцінюється в 19 трлн дол, є одним з основних драйверів зростання, а довіра домогосподарств і бізнесу підірвана тривалою кризою на ринку нерухомості.

Нагадаємо:

Китай змінив свою позицію щодо грошово-кредитної політики вперше за 14 років, що призвело до зростання цін на акції та облігації.