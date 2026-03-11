Дрони Ірану вдарили поруч з аеропортом Дубая

У районі міжнародного аеропорту Дубая у середу впали два дрони Ірану, внаслідок чого постраждали четверо людей, повідомив медіаофіс Дубая.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Атаки на інфраструктуру по всій затоці тривають уже 12-й день кризи навколо Ірану, що спричинила масштабні збої в глобальному авіасполученні.

"Влада підтверджує, що два дрони впали неподалік міжнародного аеропорту Дубая (DXB) деякий час тому", — йдеться в дописі медіаофісу в X. Там додали, що авіарух працює у звичайному режимі.

За повідомленням, унаслідок інциденту двоє громадян Гани та один громадянин Бангладеш дістали легкі травми, а один громадянин Індії — травми середнього ступеня тяжкості.

Початок війни США та Ізраїлю проти Ірану призвів до скасувань, перенесень і зміни маршрутів рейсів авіакомпаніями по всьому світу, оскільки більшість повітряних просторів на Близькому Сході, включно з Катаром, залишаються закритими через ризики ракет і дронів. Це також спричинило енергетичну кризу, що підняла ціни на пальне.

Авіакомпанії ОАЕ, зокрема дубайська Emirates та абу-дабійська Etihad, відновили частину рейсів від початку кризи 28 лютого, однак усе ще працюють нижче своєї потужності. Інцидент у середу став новим ударом для DXB — найбільш завантаженого у світі аеропорту за міжнародним пасажиропотоком, який торік обслужив майже 100 млн пасажирів.

Авіакомпанія Emirates повідомила, що 2 березня почала виконувати обмежену кількість рейсів з вечора 2 березня в межах поступового відновлення польотів після нещодавніх подій у регіоні.