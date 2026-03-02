В ОАЕ запускають авіарейси для "застряглих" пасажирів в обмеженому режимі

Авіакомпанія Emirates повідомила, що почне виконувати обмежену кількість рейсів з вечора 2 березня в межах поступового відновлення польотів після нещодавніх подій у регіоні.

Про це повідомляє видання Gulf News.

Авіакомпанія заявила, що пріоритет надаватимуть пасажирам із ранішими бронюваннями, та додала, що клієнтам, яких перебронювали на ці обмежені рейси, повідомлять про це безпосередньо. Також пасажирів закликали не їхати до аеропорту, якщо вони не отримали підтвердження з деталями рейсу.

Emirates додала, що всі інші рейси залишаються призупиненими до подальшого повідомлення, наголосивши, що й надалі відстежує ситуацію та коригуватиме розклад відповідно. Оновлення, за словами компанії, публікуватимуть на її офіційному сайті та в соцмережах.

Авіакомпанія подякувала клієнтам за розуміння та терпіння й підтвердила, що безпека пасажирів і екіпажу залишається найвищим пріоритетом.

Повідомлення з'явилося після рішення Генерального управління цивільної авіації розпочати виняткові польотні операції в аеропортах Об'єднаних Арабських Еміратів, щоб дозволити пасажирам, які застрягли, вилетіти за графіками, які авіакомпанії доведуть до відома мандрівників і пунктів призначення.

Регулятор також закликав пасажирів, чиї рейси було порушено, не прибувати до аеропортів, доки вони не отримають інформацію про нові деталі перельоту, аби уникнути скупчень і забезпечити безперебійне обслуговування.

Нагадаємо:

США разом із Ізраїлем 28 лютого здійснили удари по Ірану.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати розпочали військову кампанію в Ірані.

Згодом армія оборони Ізраїлю повідомила, що зафіксувала запуск ракет з території Ірану у напрямку Держави Ізраїль.

Іран 28 лютого після атаки Ізраїлю та США по своїй території атакував Бахрейн та Арабські емірати.

У неділю пролунали гучні вибухи в Дубаї та столиці Катару Досі, а Оман вперше зазнав удару в рамках розширення "відплатних" атак на сусідні держави Перської затоки у відповідь на удари США та Ізраїлю по Ісламській Республіці Іран.