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Дуров обвинил Запад в попытке цензурировать Telegram перед выборами в Румынии

Владимир Туник-Фриз — 18 мая, 16:58
Дуров обвинил Запад в попытке цензурировать Telegram перед выборами в Румынии
Getty Images

СЕО Telegram Павел Дуров заявил, что "западноевропейская страна" требовала от мессенджера заблокировать "консервативные голоса" в Румынии, но он отказал.

Об этом Дуров написал в Telegram.

Он отметил, что "западноевропейское правительство" обратилось к Telegram с просьбой заглушить консервативные голоса в Румынии накануне президентских выборов в стране.

Дуров напрямую не называл о какой стране идет речь, написав "угадайте кто" и добавив смайлик в виде багета.

"Я категорически отказался. Telegram не будет ограничивать свободы румынских пользователей и не будет блокировать их политические каналы.

Вы не можете "защищать демократию", уничтожая демократию. Вы не можете "бороться с вмешательством в выборы", вмешиваясь в выборы", - добавил основатель мессенджера.

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