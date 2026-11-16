Йорданія та Ірак заблокували Telegram: які причини

Йорданія та Ірак заблокували Telegram, пояснивши, що месенджер створює загрози національній безпеці.

Про це пише "Бабель".

Так, у Йорданії заявили, що обмеження має захистити суспільство від "спроб поширення екстремізму та радикалізації". Рішення оголосили після кількох смертельних терактів у країні, однак влада не уточнила, чи пов'язані вони безпосередньо з блокуванням месенджера.

В Іраку Telegram звинуватили в порушенні законодавства та недостатній боротьбі з незаконним контентом, зокрема закликами до насильства та екстремізму. Компанії дали 30 днів, щоб усунути порушення.

"Ірак і Йорданія — не єдині країни, де обмежують Telegram. У Китаї месенджер заблокували ще у 2015 році, а в Ірані — у 2018-му. Обмеження також діють у Росії та Пакистані", – пише видання.

В Україні месенджер доступний, але з 2024 року ним заборонено користуватися на службових пристроях військових, держслужбовців і працівників критичної інфраструктури, додає "Бабель".

Нагадаємо:

Раніше суд у Нью-Делі відхилив апеляцію Telegram проти тимчасової заборони в Індії, що стало невдачею для месенджера, який оскаржував заборону, введену з метою запобігання ймовірним шахрайствам під час іспитів.

Раніше повідомлялося, що у Росії на тлі блокування Telegram зростає інтерес до південнокорейського месенджера KakaoTalk.