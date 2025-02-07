Дим вітчизни: провідні тютюнові компанії досі працюють на росії

PMI та JTI лідирують за виручкою в країні-агресорі, спонсоруючи війну проти України.

Тютюнові компанії Philip Morris International та Japan Tobacco International, які є визнаними міжнародними спонсорами війни проти України, у 2023 році отримали найбільшу виручку в росії серед усіх міжнародних компаній – 3,6 млрд дол. (6,9 млрд дол. – PMI та 6,7 млрд дол. – JTI). Вони також суттєво збільшили свої прибутки та виплати податку на прибуток: 402 млн дол. за 2023 рік.

Наразі це найсвіжіші дані щодо сплачених податків міжнародними спонсорами війни в бюджет рф. Такі цифри наводить останній звіт (січень 2025 року) коаліції B4Ukraine на основі даних, зібраних Київською школою економіки.

Сплативши податок з прибутку в російську казну, PMI та JTI могли профінансувати або 2 429 ​​"Шахедів", або 402 ракети "Калібр", або 335 ракет Х-101, якими росія постійно обстрілює територію України, знищує інфраструктуру та руйнує життя.

За даними сайту російської філії Philip Morris, в рф компанія має дві фабрики, компанію-дистриб'ютора з філіями в ста містах і 3 200 працівників, мобілізації яких зобовʼязані сприяти міжнародні компанії. Japan Tobacco International має на росії чотири фабрики, 66 офісів, компанію-дистрибютора та близько 4 тис. працівників.

Окрім того, тютюнові вироби PMI та JTI постачаються на окуповані українські території, найімовірніше, з рф. Тютюновим компаніям байдуже, чи буде існувати українська держава, для них головне – заробіток ціною здоровʼя та життя людей.

Водночас тютюнові компанії намагаються відбілити свою репутацію гуманітарною підтримкою населення України, але це мізер у порівнянні з податками в бюджет рф. У 2024 році українські медіа ширили новину, що з початку великої війни Philip Morris виділила 400 млн грн на гуманітарні потреби українців, тоді як за 2023 рік лише податку на прибуток на росії вона сплатила у 220 разів більше.

JTI на своєму російськомовному сайті прямо заявляє про підтримку російських ветеранів, тоді як фонд JTI декларує надання гуманітарної допомоги Україні.

Як JTI та PMI почуваються в Україні

У 2023 році Національне агентство з питань запобігання корупції визнало компанії PMI та JTI міжнародними спонсорами війни та внесло їх у відповідний реєстр.

У березні 2024 року НАЗК передало його РНБО і тепер він функціонує як Державний реєстр санкцій. Наразі до нього входять лише дочірні російські компанії "Філіп Морріс сейлз енд маркетинг" та "ДЖ.Т.І. Росія", тоді як саме міжнародні корпорації є власниками та кінцевими бенефіціарами своїх дочірніх структур.

Саме вони контролюють розподіл прибутків, ціни та всі ключові рішення включно з податковими виплатами від прибутків, які йдуть у військовий бюджет рф. Також PMI та JTI є членами численних бізнес-асоціацій, які лобіюють їхні комерційні інтереси в українському уряді та парламенті. Про це ми писали окремо.

Найбільш цинічно виглядає те, що міжнародні тютюнові компанії-спонсори війни отримують податкові знижки на свою продукцію від уряду України.

Так, 4 грудня Верховна Рада ухвалила урядовий законопроєкт про підвищення акцизів на тютюнові вироби. Він пропонував підвищити акциз на сигарети до 90 євро за тисячу штук до 2028 року, а для тютюнових виробів для нагрівання ("айкоси") створити преференцію в розмірі 25%. Така пільга призведе до недонадходження в держбюджет щонайменше 18,6 млрд грн за чотири роки.

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Віденський інститут міжнародних економічних досліджень підрахував, що нижчий акциз на "айкоси" призведе до 22,5 тис. передчасних смертей, яким можна було б запобігти за умови рівномірного оподаткування. Акцизна політика щодо тютюну має захищати населення від приваблення до куріння, на що суттєво впливає ціна.

Крім того, досягнути мінімального рівня Євросоюзу (90 євро за тисячу штук) можна за два роки, а не за чотири, як пропонує ухвалений закон. Це дозволить суттєвіше наповнити державний бюджет коштами від реалізації непотрібної шкідливої продукції, понад половину ринку якої в Україні тримають саме PMI та JTI.

Тютюнова індустрія завдає непоправної шкоди Україні, що особливо відчутно в умовах демографічної кризи. Щороку від хвороб, спричинених вживанням тютюну, помирають близько 100 тис. українців. На заміну мертвим споживачам тютюнові компанії залучають нових, передусім орієнтуючись на дітей та молодь.

Саме тому ратифікована Україною "Рамкова конвенція ВООЗ з боротьби проти тютюну" зобовʼязує держави під час розробки та здійснення політики охорони здоров'я захищати її від впливу комерційних та інших корпоративних інтересів тютюнової індустрії. Взаємодія влади та громадськості з тютюновими компаніями має бути неприйнятною, тим більше – із спонсорами війни.