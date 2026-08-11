Воєнні витрати виснажують бюджет РФ, попри нафтові надприбутки

Дефіцит федерального бюджету Росії за січень-липень сягнув $78 млрд, або 2,8% ВВП, проти запланованих на весь 2026 рік $46 млрд, попри збільшення нафтових доходів.

Про це пише Bloomberg з посиланням на дані російського Мінфіну.

В липні бюджет РФ отримав дефіцит у $8,8 млрд, після профіциту місяцем раніше.Загальні видатки за сім місяців зросли до $346 млрд. На державні закупівлі Росія витратила $101 млрд — на 39% більше, ніж торік, і понад 80% річного плану.

Витрати продовжують зростати через фінансування війни проти України та авансові платежі за державними контрактами. У липні вони збільшилися на 6% у річному вимірі після зростання на 13% у червні.

Водночас доходи бюджету в липні зросли на 28%. Нафтогазовий сектор приніс $11 млрд, а податкові надходження від нафти досягли максимуму за 15 місяців завдяки її подорожчанню після початку війни з Іраном. У Мінфіні РФ уже визнали, що річний прогноз дефіциту на рівні 1,6% ВВП доведеться підвищити.

Нагадаємо:

Витрати Росії на війну проти України цього року можуть перевищити закладений у бюджет обсяг щонайменше на 2 трлн рублів ($28 млрд).

Російський уряд планує різко наростити військові витрати у 2026 році, хоча дефіцит бюджету на початок червня вже сягнув 6 трлн рублів ($72 млрд) і перевищив показник за весь минулий рік.

Дефіцит бюджету Російської Федерації з січня по червень 2026 року становив 5,7 трильйона рублів ($69 млрд), або 2,5% ВВП, що на 2,3 трильйона рублів ($27 млрд) більше, ніж роком раніше.