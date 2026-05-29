РФ бракує $28 мільярдів на війну понад бюджет

Витрати Росії на війну проти України цього року можуть перевищити закладений у бюджет обсяг щонайменше на 2 трлн рублів, або $28 млрд.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на лист, який бачило видання.

За даними FT, у лютому Міністерство фінансів РФ оцінювало, що перевитрати на війну в 2 трлн рублів можуть зрости до 4 трлн рублів у "негативному сценарії". Такий самий обсяг перевитрат міністерство очікує і в 2027-2028 роках.

Як пише газета, на тлі зростання військових витрат Сілуанов просив уряд заморозити 2,9 трлн рублів видатків за іншими напрямами вже цього року. До 2028 року ця сума може зрости до 7,1 трлн рублів.

FT зазначає, що попри закладені на оборону і безпеку 16,84 трлн рублів, або майже 40% бюджету, дефіцит російського бюджету за перші чотири місяці року вже сягнув 5,9 трлн рублів, що стало найбільшим показником з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

У Російській Федерації зріс дефіцит федерального бюджету, у півтора раза перевищивши річний план.

Витрати федерального бюджету Росії на військові статті в січні-вересні 2025 року встановили новий рекорд — 11,85 трлн рублів.