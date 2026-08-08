Україна уразила ще два НПЗ у Росії – Генштаб

Українська правда

У ніч на 8 серпня Сили оборони України уразили Ільський та Сизранський нафтопереробні заводи в Росії, а також російський пост технічного спостереження на буровій установці "Сиваш" у Чорному морі.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: На Ільському НПЗ у Краснодарському краї РФ після влучання виникла пожежа.

За даними Генштабу, потужність підприємства становить близько 6,6 мільйона тонн нафти на рік, а його продукція використовується, зокрема, для забезпечення російських військ.

Також зафіксовано влучання та пожежу на Сизранському НПЗ у Самарській області. Проєктна потужність заводу становить близько 8,5 мільйона тонн нафти на рік.

Крім того, Сили оборони уразили пост технічного спостереження на самопідіймальній буровій установці "Сиваш" у Чорному морі, яку російські війська використовують для розміщення засобів спостереження.

Ступінь пошкоджень об'єктів уточнюється.

Нагадаємо: Раніше телеграм-канали писали, що у ніч проти 8 серпня у Сизрані Самарської області РФ під атаку потрапив місцевий нафтопереробний завод.