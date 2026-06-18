РФ може підняти військові витрати на 40% попри діру в бюджеті

Російський уряд планує різко наростити військові витрати у 2026 році, хоча дефіцит бюджету на початок червня вже сягнув 6 трлн рублів і перевищив показник за весь минулий рік.

Про це пише російське видання The Moscow Times.

Витрати на війну можуть бути на 40%, або на 4-5 трлн рублів, вищими за заплановані. Військовий бюджет може зрости майже до 18 трлн рублів.

У бюджеті РФ на "національну оборону" спочатку заклали 12,9 трлн рублів — трохи менше, ніж роком раніше. Якщо витрати збільшать, вони становитимуть близько 41% усіх запланованих видатків російської казни.

Разом із витратами на "національну безпеку", куди входять бюджети МВС, Росгвардії, Слідчого комітету і спецслужб, силовий блок може отримати 21,8 трлн рублів — майже половину всього бюджету.

Для цього Кремль готує скорочення цивільних видатків, використання резервів і додаткові запозичення через держоблігації.

Нагадаємо:

У Російській Федерації зріс дефіцит федерального бюджету, у півтора раза перевищивши річний план.

Діра в бюджеті за січень-квітень становила 5,88 трлн рублів, або 2,5% ВВП, що майже на 3 трлн рублів вище рівня минулого року і на 1,3 трлн більше, ніж у січні-березні.