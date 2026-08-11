Морський експорт нафти з РФ впав до мінімуму з травня

Морський експорт російської сирої нафти за чотири тижні до 9 серпня скоротився до 3,71 млн барелів на добу — найнижчого рівня з кінця травня.

Про це пише Bloomberg, посилаючись на дані про рух танкерів.

Експортний сплеск кінця червня та початку липня, який супроводжував українські удари по російських НПЗ, згасає. Пошкоджені заводи не могли переробляти частину сировини, тому Росія спрямувала її на зовнішні ринки.

Коротка пауза в атаках у другій половині липня дала російським НПЗ час на ремонт. В останні тижні переробка зросла, через що сирої нафти для експорту поменшало.

Водночас у серпні Україна відновила удари по нафтопереробних підприємствах. За перший тиждень місяця були атаковані п'ять російських НПЗ, цього тижня — ще два.

Завантаження нафти в Новоросійську останніми тижнями тримається приблизно на половині пікових обсягів. Bloomberg пов'язує це з атаками на судна в Чорному морі.

Відвантаження з балтійського порту Усть-Луга минулого тижня також були значно нижчими за пікові показники, однак причина падіння невідома.

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Нагадаємо:

У ніч на 8 серпня Сили оборони України уразили Ільський і Сизранський НПЗ у Росії.

У червні російська влада вперше визнала падіння переробки нафти після українських атак.