Нафта відреагувала на розширення війни США та Ізраїлю з Іраном

Ціни на нафту ростуть третій день поспіл через війну на Близькому Сході

Ціни на нафту зросли через розширення війни США та Ізраїлю з Іраном і загрози судноплавству через Ормузьку протоку посилили побоювання щодо перебоїв у постачанні з ключового нафтовидобувного регіону Близького Сходу.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на Brent зросли на 1,70 долара, або на 2,2%, — до 79,44 долара за барель. У понеділок контракт підскакував до 82,37 долара — найвищого рівня з січня 2025 року, однак частину приросту втратив і завершив сесію з підвищенням на 6,7%.

Американська West Texas Intermediate додала 1,17 долара, або 1,6%, — до 72,40 долара за барель. У попередню сесію контракт спершу піднявся до найвищого рівня з червня 2025 року, але потім відступив і все одно закрився зі зростанням на 6,3%.

"Оскільки швидкої деескалації не видно, Ормузька протока фактично закрита, а Іран демонструє готовність бити по енергетичній інфраструктурі в регіоні, ризики подальшого зростання цін зберігаються — і зростають, чим довше тягнеться конфлікт", — зазначив у записці аналітик IG Тоні Сікамор.

У понеділок повітряна війна США та Ізраїлю проти Ірану розширилася: Ізраїль атакував Ліван, а Іран у відповідь завдав ударів по енергетичній інфраструктурі в країнах Перської затоки та по танкерах в Ормузькій протоці.

Нагадаємо:

Вранці 28 лютого Ізраїль та США завдали ударів по Ірану та ліванській "Хезболлі".

Після цього Іран атакував Бахрейн та Арабські емірати, а також блокував головну артерію постачання близькосхідної нафти – Ормузьку протоку.

У понеділок 2 березня на відкритті торгів ціна на нафту марки Brent підскочила на 13% до рівня понад 82 долари за барель, інафтові ринки готуються до тривалої волатильності та постійних перебоїв у роботі Ормузької протоки.