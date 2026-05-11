Через Ормуз країни знову масово переходять на вугілля

Поставки вугілля в останні місяці різко зросли, оскільки країни шукають альтернативне паливо, щоб замістити поставки нафти й газу, порушені затяжним конфліктом на Близькому Сході.

Про це повідомляє агентство Financial Times.

Зазвичай у квітні та травні поставки вугілля сповільнюються, коли в північній півкулі завершується опалювальний сезон. Але останніми місяцями вугілля стало найбільшим вантажем за обсягом для суден середнього розміру, а фрахтові ставки в травні в середньому були на 50% вищими, ніж у лютому, за даними цінового агентства Argus.

За оцінкою аналітичної платформи Kpler, світовий імпорт вугілля у травні може стати третім найбільшим місячним показником в історії.

"Кожну метричну тонну газу можна замістити двома тоннами вугілля, і раптом вугілля, про яке ми вже майже забули, знову починає мати величезний вплив", — сказала гендиректорка грецької судноплавної компанії Navios Partners Анжелікі Франгу.

"Ми бачимо, як багато країн дивляться в бік вугілля, чого я раніше не могла б уявити", — сказала вона.

Різке скорочення судноплавства через Ормузьку протоку, де і Іран, і США намагаються посилити контроль над вузьким проходом, змусило багато країн переключатися на паливо, вироблене в менш нестабільних регіонах.

За даними Argus, фрахтові ставки з Індонезії, найбільшого у світі експортера вугілля, у травні в середньому зросли на 60–75% порівняно з лютим. Вартість перевезень з Австралії, другого за величиною виробника цього палива, зросла на 40–50%.

