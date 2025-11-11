Ціни на золото досягли максимуму за останні три тижні

Ціни на золото стрімко зросли з 23 жовтня через зростання очікувань щодо чергового зниження процентної ставки Федеральною резервною системою США в грудні та ознаки закінчення урядової кризи в США.

Про це повідомляє Reuters.

Станом на 11 листопада ціна на золото зросла на 0,5% до 4,1 тис. дол за унцію, досягнувши найвищого рівня з 23 жовтня. Ф'ючерси подорожчали на 0,4% до 4,14 тис. дол за унцію.

Водночас, спотове срібло зросло на 0.5% до 50,8 дол. за унцію, платина зросла на 1% до 1,6 дол, а паладій зріс на 1,3% до 1,4 дол.

Керівник відділу сировинної стратегії Saxo Bank Оле Хансен повідомив, що золото "набирає обертів" через "відновлену увагу до фіскальних проблем США, оскільки відновлення роботи уряду дозволить фінансувати нові витрати за рахунок додаткових запозичень".

Сенат США напередодні схвалив компромісний проєкт, який закінчить найтриваліший в історії США "шатдаун". Очікується, що відновлення публікації економічних даних зміцнить очікування щодо зниження ставок у грудні. Наразі ринок оцінює ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів наступного місяця в 64%, передає Reuters.

Голова Федеральної резервної системи США Стівен Міран заявив у понеділок 10 жовтня, що зниження ставок на 50 базисних пунктів буде доречним у грудні.

Нагадаємо:

22 жовтня ціни на золото та срібло зазнали найбільшого падіння за останні роки після рекордного зростання.