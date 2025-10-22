Українська правда
Ціни на золото різко впали після рекордного зростання

Віктор Волокіта — 22 жовтня, 14:37
Getty Images

Ціни на золото та срібло зазнали найбільшого падіння за останні роки після рекордного зростання.

Про це пише Bloomberg.

Спотова ціна золота знизилася на 6,3% до $4125 за унцію, що є найбільшим падінням за понад 12 років. Срібло подешевшало на 8,7% до $48,71 за унцію.

Акції провідних золотодобувних компаній, Barrick Mining, Newmont і Agnico Eagle Mines, впали більш ніж на 8%.

Падіння зупинило рекордне зростання цін, яке тривало останні тижні та привело золото і срібло до історичних максимумів.

Дорогоцінні метали дорожчали на тлі очікувань, що Федеральна резервна система США знизить відсоткові ставки, а також через побоювання щодо "знецінення" долара через неконтрольований дефіцит бюджету США.

Падіння цін пов'язують із кількома факторами: зміцненням долара, сигналами про можливе відновлення торговельних переговорів між США і Китаєм та технічною "перегрітості" ринку.

Нагадаємо:

17 жовтня золото досягло нового максимуму, перевищивши 4300 доларів за унцію, і готувалося до найкращого тижня за останні 17 років.

