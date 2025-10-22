Ціни на золото різко впали після рекордного зростання

Ціни на золото та срібло зазнали найбільшого падіння за останні роки після рекордного зростання.

Про це пише Bloomberg.

Спотова ціна золота знизилася на 6,3% до $4125 за унцію, що є найбільшим падінням за понад 12 років. Срібло подешевшало на 8,7% до $48,71 за унцію.

Акції провідних золотодобувних компаній, Barrick Mining, Newmont і Agnico Eagle Mines, впали більш ніж на 8%.

Падіння зупинило рекордне зростання цін, яке тривало останні тижні та привело золото і срібло до історичних максимумів.

Дорогоцінні метали дорожчали на тлі очікувань, що Федеральна резервна система США знизить відсоткові ставки, а також через побоювання щодо "знецінення" долара через неконтрольований дефіцит бюджету США.

Падіння цін пов'язують із кількома факторами: зміцненням долара, сигналами про можливе відновлення торговельних переговорів між США і Китаєм та технічною "перегрітості" ринку.

Нагадаємо:

17 жовтня золото досягло нового максимуму, перевищивши 4300 доларів за унцію, і готувалося до найкращого тижня за останні 17 років.