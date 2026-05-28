Ціни на золото впали до мінімуму за 2 місяці: яка причина

Ціни на золото знизилися до найнижчого рівня з кінця березня, оскільки скептицизм щодо угоди між США та Іраном затьмарив прогнози щодо облікових ставок.

Про це пише Reuters.

Станом на ранок 28 травня спотова ціна на золото знизилася на 0,6% до 4428,69 доларів. Ф'ючерси на золото в США впали на 0,5% до 4426,20 доларів.

Також стало відомо, що індекс цін на особисті споживчі витрати підскочив на 3,8% за 12 місяців до квітня, що відповідає очікуванням центробанку США – Федеральної резервної системи (ФРС). Індекс цін зріс на 0,4% у квітні порівняно з попереднім місяцем після зростання на 0,7% у березні.

Такі інфляційні дали можуть свідчити про те, що ФРС не підніматиме облікову ставку. Це дає цінам на золото невеликий перепочинок, через що вони частково компенсували втрати. Водночас ціни продовдують перебувати на двомісячному мінімумі.

Ціни на золото падають, коли зростають облікові ставки, оскільки інвестори тяжіють до активів, що приносять дохідність. Протокол засідання ФРС від 28-29 квітня свідчить про те, що багато посадовців ФРС відкриті до можливості підвищення облікової ставки.

Також ціна на золото може продовжувати знижуватися знизитися через високі ціни на енергоносії. Експерти агентства кажуть, що навіть якщо війна на Близькому Сході скоро припиниться, ціни на енергоносії можуть залишатися вищими ще якийсь час.

Нагадаємо:

Наприкінці квітня у дослідженні Світового Банку йшлося, що середні ціни на дорогоцінні метали (в тому числі й золото) зростуть на 42% у 2026 році, оскільки геополітична невизначеність стимулює попит на активи-притулки.