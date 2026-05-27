Сезонна ціна на черешню буде на рівні 100–150 гривень – прогноз

Цього літа українські споживачі не відчують дефіциту черешні — вітчизняного врожаю вистачить для насичення ринку, а сезонна ціна стабілізується на рівні 100–150 гривень за кілограм.

Про це пише EastFruit.

Україна входить до числа провідних світових виробників черешні. Традиційно в сезон масового збору ціна на неї становить 2–3 долари за кілограм — як в Україні, так і в Туреччині, яка є найбільшим виробником цієї культури у світі.

Хоча погодні умови цього року вдарили по багатьох плодоовочевих культурах, черешня постраждала значно менше, розповіла УНІАН професор Олена Кіщак, завідувачка селекційно-технологічного відділу Інституту садівництва НААН.

Господарства Одеської та Дніпропетровської областей — які після тимчасової окупації Криму, частин Запорізької та Херсонської областей перетворилися на головних виробників черешні й абрикосів — уникли руйнівних весняних заморозків.

Ціни на черешню на одеському "Привозі" в діапазоні 1 800–2 500 грн/кг пояснюються просто: це іспанські плоди раннього врожаю. В самій Іспанії — основному постачальнику черешні на ринок ЄС — вона коштує від 25 євро/кг. З урахуванням доставки та торгової надбавки і формується така ціна.

Грецька черешня вже дешевша майже вдвічі — станом на 19 травня на київському оптовому ринку "Столичний" вона продавалася по 1 000–1 300 грн/кг.

Із початком масового надходження середньо-ранніх і середніх сортів ціни продовжать падати. Схожа ситуація спостерігалася й торік: попри весняний ажіотаж у ЗМІ, вітчизняні виробники забезпечили ринок якісною черешнею по 75–150 грн/кг, що зробило масштабний імпорт із Туреччини та Узбекистану економічно невигідним.

Крім того, нагадала експертка, плоди швидко псуються, а отже навіть за несприятливих умов продавці змушені орієнтуватися на реальну купівельну спроможність покупців, говориться у публікації.

Наприкінці травня минулого ціни на черешню продавали по 150 грн/кг. У 2024 році черешня наприкінці травня коштувала 135 грн/кг, у 2020-му – 60 грн/кг, у 2019-му – 35 грн/кг, а в 2016-му – 25 грн/кг.