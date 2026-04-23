Ціни на житло в Дубаї впали вперше з Ковіду

Індекс цін на житло в березні впав на 5,9% порівняно з попереднім місяцем, це перше зниження цін із 2020 року, за даними дубайської компанії з консалтингу та оцінки нерухомості, послугами якої користуються деякі великі банки країни.

Про це повідомляє Bloomberg.

Навіть з урахуванням цього падіння індекс повернувся лише до рівня шестимісячної давності.

Ці дані свідчать про безпосередній вплив конфлікту на ринок нерухомості в Дубаї, що входить до складу Об'єднаних Арабських Еміратів.

Місто покладалося на свій статус податкового раю, щоб привернути експатріантів та іноземний капітал на свій ринок нерухомості - цей приплив допоміг цінам на житло відскочити від тривалого спаду і злетіти більш ніж на 70% з 2020 року.

Зараз це зростання випробовується геополітичними потрясіннями. Арабські країни Перської затоки зазнали найбільшого удару у відповідь Ірану на атаки США та Ізраїлю, що почалися наприкінці лютого.

Протягом кількох тижнів вони стикалися з тисячами ракет і дронів, перехопивши переважну більшість із них. На початку цього місяця було укладено крихке перемир'я, але заплановані мирні переговори провалилися цього тижня.

За даними REIDIN, дослідницької та аналітичної компанії, яка аналізує дані Департаменту земельних ресурсів Дубая, у березні вартість продажів житлової нерухомості в Дубаї впала майже на п'яту частину - до 37,2 млрд дирхамів ($10,1 млрд) порівняно з попереднім місяцем. Кількість угод за цей період знизилася з майже 16 000 до близько 13 000.

"Ринок не повернеться до попереднього стану відразу, і ми вважаємо, що ціни знизяться.

Ми очікуємо, що це вплине на попит, оскільки існує ймовірність, що населення не зростатиме такими самими темпами, як останніми роками, під час значного обсягу передання нерухомості", - сказав Луїс Хардінг, генеральний директор дубайської брокерської компанії Betterhomes.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп заявив, що "немає часових рамок" для війни з Іраном, і відкинув припущення про те, що на його підхід впливають політичні міркування.