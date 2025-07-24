Нафта пішла вгору: ринки чекають полегшення торговельної напруги

Ціни на нафту зросли в четвер, оскільки інвестори реагують на покращення настроїв навколо торгових переговорів США, що може зменшити тиск на глобальну економіку.

Про це повідомляє Reuters.

Ф’ючерси на Brent додали 0,3% і сягнули $68,72 за барель, тоді як WTI зросла до $65,47. Обидва бенчмарки майже не змінилися днем раніше — ринки уважно стежили за подальшими діями США після оголошення президентом Дональдом Трампом торгової угоди з Японією.

За словами Хіроюкі Кікукави з Nissan Securities, зростання було викликане надіями, що торговельний прорив зі США дозволить уникнути гіршого сценарію для глобального попиту. Водночас невизначеність у відносинах США та Китаю, а також у переговорах Росії й України продовжує стримувати більш рішуче зростання цін.

Позитивну динаміку підкріпили також офіційні дані Управління енергетичної інформації США: запаси сирої нафти скоротилися на 3,2 млн барелів, перевищивши прогноз аналітиків у 1,6 млн. Запаси бензину зменшилися на 1,7 млн барелів, тоді як запаси дистилятів зросли на 2,9 млн, залишаючись при цьому близькими до мінімумів сезону.

На ринок також тиснуть геополітичні чинники: переговори між Україною та Росією в Стамбулі не дали прориву, а в Чорному морі зафіксовані тимчасові перебої з навантаженням нафтотанкерів. Крім того, США заявили, що можуть розглянути санкції проти російської нафти, а ЄС запровадив новий пакет санкцій із жорсткішими ціновими обмеженнями.