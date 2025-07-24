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Нефть пошла вверх: рынки ждут облегчения торгового напряжения

Алексей Артемчук — 24 июля, 09:00
Нефть пошла вверх: рынки ждут облегчения торгового напряжения
Фото: Getty Images

Цены на нефть выросли в четверг, поскольку инвесторы реагируют на улучшение настроений вокруг торговых переговоров США, что может уменьшить давление на глобальную экономику.

Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на Brent прибавили 0,3% и достигли $68,72 за баррель, тогда как WTI выросла до $65,47. Оба бенчмарка почти не изменились днем ранее - рынки внимательно следили за дальнейшими действиями США после объявления президентом Дональдом Трампом торговой сделки с Японией.

По словам Хироюки Кикукавы из Nissan Securities, рост был вызван надеждами, что торговый прорыв с США позволит избежать худшего сценария для глобального спроса. В то же время неопределенность в отношениях США и Китая, а также в переговорах России и Украины продолжает сдерживать более решительный рост цен.

Позитивную динамику подкрепили также официальные данные Управления энергетической информации США: запасы сырой нефти сократились на 3,2 млн баррелей, превысив прогноз аналитиков в 1,6 млн. Запасы бензина уменьшились на 1,7 млн баррелей, тогда как запасы дистиллятов выросли на 2,9 млн, оставаясь при этом близкими к минимумам сезона.

На рынок также давят геополитические факторы: переговоры между Украиной и Россией в Стамбуле не дали прорыва, а в Черном море зафиксированы временные перебои с погрузкой нефтетанкеров. Кроме того, США заявили, что могут рассмотреть санкции против российской нефти, а ЕС ввел новый пакет санкций с более жесткими ценовыми ограничениями.

нефть США

США

Нефть пошла вверх: рынки ждут облегчения торгового напряжения
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