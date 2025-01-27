Нафта падає в ціні, оскільки Трамп повторно закликав ОПЕК знизити вартість

Ціни на нафту впали в понеділок після того, як президент США закликав ОПЕК знизити ціни паралельно оголосивши заходи щодо збільшення видобутку нафти і газу в США в перший тиждень свого перебування на посаді.

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 87 центів, або на 1,11%, до 77,63 долара за барель після зростання на 21 цент в п'ятницю.

Американська нафта марки West Texas Intermediate коштувала 73,77 долара за барель, що на 89 центів, або 1,19% менше.

Однак ОПЕК та її союзники, включаючи Росію, ще не відреагували на заклик Трампа, а делегати ОПЕК+ вказують на вже розроблений план, який передбачає збільшення видобутку нафти з квітня.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп у своєму зверненні до світових бізнесменів і політичних лідерів, 24 січня, зажадав від ОПЕК знизити ціни на нафту і знизити процентні ставки, а також попередив їх, що вони зіткнуться з тарифами, якщо вироблятимуть свою продукцію деінде, крім США.