Витрати на війну в Ірані сягнули 38 млрд доларів

Війна США проти Ірану, яка триває вже шість місяців обійшлася в 38 млрд доларів, і, за прогнозами, ця сума зростатиме на 3 млрд доларів щомісяця.

Про це повідомив у вівторок незалежний бухгалтер Конгресу, передає Reuters.

Згідно з підрахунками Бюджетного управління Конгресу, яке підбило підсумки витрат станом на 1 серпня, очікується, що війна призведе до зростання інфляції на 0,5% у першому кварталі 2027 року.

Зростаючі витрати виснажують запаси боєприпасів США та спричиняють зростання цін на енергоносії, що викликає занепокоєння щодо здатності країни реагувати на інші потенційні конфлікти та посилює тиск на і без того напружений федеральний бюджет.

Ця сума близька до 37,5 млрд доларів, про які повідомив міністр оборони Піт Хегсет під час слухань у Сенаті 21 липня.

Бюджетне управління зазначило, що більша частина витрат пов'язана зі стрімким вичерпанням запасів боєприпасів, і оцінило, що на поповнення запасів США може знадобитися п'ять років. У серпні агентство Reuters повідомило, що під час війни США використали "практично всі" свої високоточні ракети великої дальності.

Як повідомило Бюджетне управління Конгресу, Міністерство оборони не співпрацювало з фінансовими аудиторами Конгресу.

Речниця Білого дому Анна Келлі охарактеризувала атаки президента Дональда Трампа на Іран як "рішучі дії", спрямовані на те, щоб не допустити нанесення Тегераном шкоди американському персоналу чи інтересам.

У своїй заяві вона зазначила, що американські збройні сили мають "більш ніж достатньо боєприпасів, амуніції та запасів для виконання всіх стратегічних цілей головнокомандувача і навіть більше".

Головний речник Пентагону Шон Парнелл заперечив висновки звіту щодо нестачі боєприпасів і заявив: "Ми маємо все необхідне, щоб завдати удару в той час і в тому місці, які обере президент".

Дослідження щодо витрат було проведено на прохання провідного представника Демократичної партії у Бюджетному комітеті Палати представників США Брендана Бойла з Пенсильванії.

Нагадаємо:

На початку тижня судноплавний трафік в Ормузькій протоці скоротився з 10 до 4 суден на день після загострення конфлікту на Близькому Сході.