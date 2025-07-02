Ціни на нафту стабільні: ринок чекає збільшення видобутку ОПЕК+

Ф'ючерси на нафту залишилися майже без змін на тлі очікувань зростання видобутку ОПЕК+, послаблення долара США та суперечливих економічних сигналів зі США.

Про це пише Reuters.

У середу нафта марки Brent додала лише 2 центи й коштувала 67,13 долара за барель, тоді як американська WTI втратила 1 цент — до 65,44 долара. З 25 червня Brent коливається в межах 66,34–69,05 долара.

Зростання цін обмежує очікуване збільшення видобутку: ОПЕК+ може наростити пропозицію на 411 тисяч барелів на добу в липні. Це — продовження плану з поступового збільшення поставок, про яке члени групи домовлялися раніше.

Тим часом, Саудівська Аравія вже збільшила експорт на 450 тисяч барелів на добу в червні — найбільше за понад рік. Інвестори, за словами аналітиків, уже врахували це у цінах.

Додатковий тиск на ринок чинять дані про зростання запасів у США — за минулий тиждень вони зросли на 680 тисяч барелів, тоді як у літній сезон попиту зазвичай скорочуються.

Долар водночас упав до найнижчого рівня за 3,5 роки, що зазвичай підтримує попит на нафту з боку покупців, які використовують інші валюти.

Нагадаємо:

офіційні дані про запаси нафти в США оприлюднять у середу, 3 липня, а рішення ОПЕК+ очікується 6 липня.

Ціни на нафту знизилися, оскільки напруженість на Близькому Сході послабла, а також з’явилися очікування, що ОПЕК+ у серпні знову збільшить видобуток.