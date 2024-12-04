Ціни на нафту ростуть на тлі геополітичної напруженості, планів ОПЕК+

Ціни на нафту зросли в середу, оскільки учасники ринку зважували геополітичну напруженість і перспективу ОПЕК+ продовжити скорочення пропозиції на фоні слабшого попиту.

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 16 центів, або на 0,2%, до 73,78 долара за барель, в той час, як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate зросли на 14 центів, або на 0,2%, до 70,08 долара.

У вівторок ціна нафти марки Brent продемонструвала найбільший приріст за два тижні, піднявшись на 2,5%.

Хитке перемир'я між Ізраїлем і Хезболлою, обмежене оголошення Південною Кореєю воєнного стану і наступ повстанців у Сирії, який загрожує залученням сил кількох нафтовидобувних країн, - все це надало підтримку росту цін на нафту.

Однак нафтові ринки значною мірою дисконтують надлишкову пропозицію 2025 року на тлі млявих сигналів попиту з боку США та Китаю, двох найбільших економік світу, додала вона.

Нагадаємо:

ОПЕК+ досягає прогресу в досягненні домовленості про відтермінування відновлення видобутку нафти ще на три місяці.