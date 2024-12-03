ОПЕК+ уклала угоду про тримісячну відстрочку збільшення видобутку нафти

ОПЕК+ досягає прогресу в досягненні домовленості про відтермінування відновлення видобутку нафти ще на три місяці.

Про це пише Bloomberg.

Відстрочка на три місяці є основною пропозицією на цих переговорах, і поки що вона не викликала жодної опозиції, сказали делегати, які попросили не називати їхніх імен, оскільки обговорення є закритим. Альянс має остаточно затвердити свої плани в четвер.

Минулого тижня група обговорювала питання про відтермінування послідовного збільшення пропозиції, яке має розпочатися з початкового підвищення на 180 000 барелів на добу в січні. Наближення надлишку тисне на ціни на нафту.

Багдад, Москва і Астана зволікають із запровадженням обмежень на постачання, і в центрі уваги на переговорах перед зустріччю була необхідність покращити дотримання вимог і провести додаткові скорочення в якості компенсації за перевиробництво.

Організація була змушена двічі відкласти перезапуск, оскільки уповільнення зростання попиту в Китаї та збільшення пропозиції з Америки тисне на ціни на нафту. Ф'ючерси на нафту марки Brent відступили на 17% з початку липня і торгуються в Лондоні близько 73 доларів за барель.

Навіть якщо ОПЕК+ відкладе заплановане на перший квартал підвищення, видобуток нафти все одно зросте. Об'єднані Арабські Емірати отримали право повільно нарощувати видобуток на 300 000 барелів на день протягом 2025 року на знак визнання нещодавніх інвестицій у свої потужності.

Казахстан також може стати викликом наступного року, оскільки він продовжує масштабне розширення нафтового родовища Тенгіз. Додаткові барелі можуть стати ще одним випробуванням здатності ОПЕК+ утримувати світові ринки в рівновазі.

Нагадаємо:

На грудневій зустрічі ОПЕК+ матиме обмежені можливості для маневру у своїй нафтовій політиці.