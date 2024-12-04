Цены на нефть растут на фоне геополитической напряженности, планов ОПЕК+

Цены на нефть выросли в среду, поскольку участники рынка взвешивали геополитическую напряженность и перспективу ОПЕК+ продолжить сокращение предложения на фоне более слабого спроса.

Об этом пишет Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 16 центов, или на 0,2%, до 73,78 доллара за баррель, в то время, как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросли на 14 центов, или на 0,2%, до 70,08 доллара.

Во вторник цена нефти марки Brent продемонстрировала наибольший прирост за две недели, поднявшись на 2,5%.

Шаткое перемирие между Израилем и Хезболлой, ограниченное объявление Южной Кореей военного положения и наступление повстанцев в Сирии, которое грозит привлечением сил нескольких нефтедобывающих стран, - все это оказало поддержку росту цен на нефть.

Однако нефтяные рынки в значительной степени дисконтируют избыточное предложение 2025 года на фоне вялых сигналов спроса со стороны США и Китая, двух крупнейших экономик мира, добавила она.

Напомним: