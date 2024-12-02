Нафта дорожчає через оптимістичні дані Китаю

Ціни на нафту зросли в понеділок, 2 грудня, завдяки активності заводів у Китаї, а також хиткому перемирʼю між Ізраїль та Ліваном попри угоду про припинення вогню.

Про це повідомляє Reuters.

Ціни на нафту марки Brent піднялися на 34 центи, або 0,47%, до 72,18 долара за барель, тоді як американська нафта West Texas Intermediate коштувала 68,32 долара за барель, що на 32 центи, або 0,47% вище попередньої сесії.

«Цінам на нафту вдалося стабілізуватися на попередньому тижні, при цьому триваюче розширення виробничої діяльності Китаю відображає певний успіх політики в результаті нещодавніх стимулюючих заходів», - сказав Єп Джун Ронг, ринковий стратег IG.

Опитування приватного сектору показало, що в листопаді промислова діяльність Китаю зросла найшвидшими темпами за останні п’ять місяців, що підвищило оптимізм китайських компаній на тлі торгових загроз нообраного президента США Дональда Трампа.

Перемир'я між Ізраїлем і Ліваном набуло чинності в середу, але кожна сторона звинуватила іншу в порушенні режиму припинення вогню.

У заяві міністерства охорони здоров'я Лівану повідомляється, що кілька людей були поранені в результаті двох ізраїльських ударів на півдні Лівану. Повітряні удари також посилилися в Сирії , оскільки президент Башар аль-Асад пообіцяв розгромити повстанців, які увірвалися в місто Алеппо.

Минулого тижня обидва контрольні показники зазнали щотижневого падіння більш як на 3% через зменшення занепокоєння щодо ризиків поставок через конфлікт із Ізраїлем та Хезболлою та прогнозів надлишкових поставок у 2025 році, навіть якщо очікується, що ОПЕК+ продовжить скорочення видобутку.