Ціна на російську нафту зросла до найбільшої за 13 років

Семен Рубан — 7 квітня, 16:00
Російська нафта Urals зараз торгується за найвищою ціною за останні 13 років.

Про це повідомляє Bloomberg.

2 квітня ціна на флагманську російську нафту марки Urals у російському порту Приморськ, найбільшому нафтоекспортному терміналі на Балтійському узбережжі країни, сягнула 116 доларів за барель.

Ця ціна не враховує витрати на доставку. Водночас це є найвищим показником з лютого 2013 року.

Також показник майже вдвічі перевищує середню вартість у 59 доларів за барель, яку передбачав російський бюджет на 2026 рік.

Нагадаємо:

13 березня США призупинили дію санкцій проти російської нафти, яка вже заватажена в танкери. Після цього ціна на Urals почала стрімко зростати.

До початку війни на Близькому Сході російська нафта продавалася з найбільшою знижкою з 2023 року. Тоді вона була на 30,62 дол. дешевша за Brent, а ціна за барель становила 40-42 дол.

Раніше Reuters писали, що зростання цін на нафту не врятує російський бюджет, адже він передбачав ціну в 59 дол. за барель. Ціна на російську Urals тоді піднялася лише до 46,1 дол. за барель, оскільки санкції США продовжували діяти.

