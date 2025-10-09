З російського ринку вантажоперевезень може піти кожна шоста компанія

У Росії продовжує розгоратися криза на ринку вантажоперевезень через зростання витрат перевізників, високі лізингові платежі та падіння попиту на перевезення.

Про це пише The Moscow Times з посиланням на російське видання "Ведомости".

Якщо в першому кварталі 2025 року ринок вже покинула кожна п'ята компанія, то до кінця року через фінансові проблеми можуть закритися ще до 15% перевізників.

Згідно з даними дослідження M.A.Research і логістичної компанії ПЕК, за перші шість місяців 2025 року виручка галузі впала на 5% у зв'язку зі зниженням ставок на перевезення вантажів. При цьому обсяг перевезень у фізичному вираженні зріс на 3,5%.

Аналітики вважають, що за підсумками року виручка збільшиться, проте зростання буде мінімальним: +1% до 2024 року, до 2,63 трлн руб. (минулого року виручка сектора зросла на 13%, до 2,61 трлн руб.).

Ставки великовантажних перевезень падають з минулого року через припинення зростання попиту.

На початок 2025 року зниження становило в середньому 8% щодо 100 найпопулярніших напрямках.

Падіння ставок, крім макроекономічних факторів, обумовлено зниженням споживчого попиту, стагнацією в будівельній галузі та перетіканням перевезень з ринкового в кептивний сегмент — коли власник товару перевозить його самостійно. Кептивні перевезення зайняли близько третини обсягів генеральних вантажів.

Видання зазначає, що з ринку автоперевезень в умовах дисбалансу попиту і пропозиції послуг йдуть в основному невеликі перевізники, яким не вдається компенсувати зростання витрат.

