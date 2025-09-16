Росія втратить 20% таксистів через вимогу пересісти на російські авто

Через закон про локалізацію таксі ринок пасажирських перевезень можуть покинути до 200 тисяч водіїв, що становить 20% від загальної кількості зайнятих у цій сфері.

Про це, як пише російське видання "Комерсант", попередили в Російському союзі промисловців і підприємців (РСПП).

Організація провела засідання з даної проблеми за участю галузевих об'єднань, автовиробників, чиновників Мінпромторгу, Мінтрансу, Мінекономіки, а також влади Москви і Санкт-Петербурга.

З березня 2026 року для пасажирських перевезень можна буде використовувати тільки зібрані в Росії автомобілі.

У РСПП визнали, що у багатьох таксопарків і водіїв не вийде виконати цю вимогу, і закликали ввести гнучкі адаптаційні механізми застосування закону.

В іншому випадку ситуація загрожує зниженням доступності послуг таксі і зростанням вартості поїздок.

Реформа йде за жорстким сценарієм, хоча раніше обговорювався плавний перехід, підтвердили в сервісі "Максим".

Самозайнятим водіям буде складно замінити поточні автомобілі на локалізовані через високу вартість російських машин і обмежений доступ до пільгових програм автокредитування та лізингу, сказав керівник робочої групи агрегаторів транспортних послуг комітету РСПП з цифрової економіки Антон Данилов-Данильян.

За оцінками учасників засідання, на кінець 2024 року в галузі налічувалося понад 700 тисяч автомобілів, що належать фізичним особам, з яких понад 70% використовувалися для підробітку.

При цьому близько 79% таких машин не відповідали вимогам закону про локалізацію.

Нагадаємо:

Криза на російському авторинку вдарила по автомобільних салонах: з початку року по 1 вересня кількість точок продажів і шоурумів в цілому по країні скоротилася на 9% — до 7284.