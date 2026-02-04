Нафтогазові доходи Росії впали до мінімуму з 2020 року

Нафтогазові доходи російського бюджету у січні 2026 року скоротилися вдвічі порівняно з січнем 2025 року та досягли найнижчого рівня з липня 2020 року.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані Мінфіну РФ.

У січні Росія отримала від нафти й газу 393,3 млрд рублів, що суттєво менше як у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, так і з груднем, коли доходи сягали 447,8 млрд рублів.

Основними причинами падіння стали зниження світових цін на нафту та зміцнення рубля.

У 2025 році доходи федерального бюджету Росії від нафти й газу впали на 24% – до 8,48 трлн рублів, що є найнижчим рівнем з 2020 року.

Доходи від нафти й газу залишаються ключовим джерелом наповнення федерального бюджету РФ, забезпечуючи майже чверть усіх надходжень.

Нагадаємо:

Російські нафтовики продовжують збільшувати знижки на нафту для Індії, щоб продати партії, від яких НПЗ почали відмовлятися через санкції адміністрації президента США Дональда Трампа. Окремі партії впали до $22-25 за барель.