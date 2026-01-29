РФ почала продавати нафту Індії за $22-25: останній раз такі ціни були у ковідні часи

Російські нафтовики продовжують збільшувати знижки на нафту для Індії, щоб продати партії, від яких НПЗ почали відмовлятися через санкції адміністрації президента США Дональда Трампа. Окремі партії впали до $22-25 за барель.

Про це пише Financial Times із посиланням на колишнього топменеджера енергетичної галузі.

За даними Мінекономрозвитку РФ, середня експортна ціна сорту Urals в грудні опустилася до $39 - мінімуму з пандемії.

А в січні котирування становили ще менше - $34-36 в середині місяця і $36-38 в кінці. Знижки на російську нафту перевищили $25 за барель. Але по окремих партіях досягали майже $40 за барель.

"Якщо вони (США) посилять санкції, єдиний спосіб, яким ми зможемо продавати нафту, - це по трубопроводу", - сказало джерело видання.

За винятком періоду пандемії в 2020 році, Росія продавала нафту за ціною $22-25 за барель в 2003 році.

Якщо теперішні ціни на російську нафту і курс рубля збережуться, бюджет недоотримає близько 3 трлн рублів нафтогазових доходів, пише FT з посиланням на оцінки російського Альфа-банку.

Нагадаємо:

Індійська компанія Reliance Industries, яка раніше була найбільшим покупцем російської нафти в Індії, повідомила, що не очікує постачань російської сирої нафти у січні й не отримувала таких вантажів протягом останніх трьох тижнів.