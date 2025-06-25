В російському місті виник сміттєвий колапс після страйку водіїв через зниження зарплат
Красноярський край (Російська Федерація) загруз у смітті через страйк водіїв сміттєвозів, які незадоволені різким скороченням зарплати.
Про це пише The Moscow Times з посиланням на місцеві ЗМІ.
Уранці 25 червня в Красноярську близько сорока співробітників (водіїв і операторів) компаній "Прогрес" і "Ліксо" - підрядників регіонального оператора з поводження з відходами "РостТех" - відмовилися виходити в рейси.
За словами страйкарів, напередодні керівництво оголосило їм про зниження зарплат на 15% "заднім числом" з 1 червня.
За словами водіїв, їм скоротили премію і в результаті замість 90 тисяч рублів вони отримуватимуть 65-75 тисяч.
Як пише видання, людей поставили перед фактом: "Грошей немає".
Керівництво запропонувало їм або працювати за меншу зарплату, або звільнятися.
Страйк пройшов також у місті Зеленогірськ.
Нагадаємо:
Ставропольське підприємство, яке виготовляє мікроелектроніку для літаків і військової техніки, зупинило виробництво через збитки від виконання держзамовлень та борги.