В російському місті виник сміттєвий колапс після страйку водіїв через зниження зарплат

Красноярський край (Російська Федерація) загруз у смітті через страйк водіїв сміттєвозів, які незадоволені різким скороченням зарплати.

Про це пише The Moscow Times з посиланням на місцеві ЗМІ.

Уранці 25 червня в Красноярську близько сорока співробітників (водіїв і операторів) компаній "Прогрес" і "Ліксо" - підрядників регіонального оператора з поводження з відходами "РостТех" - відмовилися виходити в рейси.

За словами страйкарів, напередодні керівництво оголосило їм про зниження зарплат на 15% "заднім числом" з 1 червня.

За словами водіїв, їм скоротили премію і в результаті замість 90 тисяч рублів вони отримуватимуть 65-75 тисяч.

Як пише видання, людей поставили перед фактом: "Грошей немає".

Керівництво запропонувало їм або працювати за меншу зарплату, або звільнятися.

Страйк пройшов також у місті Зеленогірськ.

Нагадаємо:

Ставропольське підприємство, яке виготовляє мікроелектроніку для літаків і військової техніки, зупинило виробництво через збитки від виконання держзамовлень та борги.