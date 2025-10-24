В Росії несподівано почалося скорочення виробництва на військових заводах

Військово-промисловий комплекс, який став головним двигуном російської економіки завдяки трильйонним витратам на держоборонзамовлення з бюджету, раптово дав збій.

Про це пише The Moscow Times з посиланням на дані Росстату.

Пов'язані з ОПК галузі вперше з початку повномасштабної війни перейшли до стагнації або скорочення виробництва після двозначних темпів зростання майже три роки поспіль.

"Виробництво готових металевих виробів", яке злетіло на 26,4% у 2023 році, 31,6% у 2024 і показувало зростання на 21,2% у серпні, у вересні несподівано пішло в мінус — на 1,6% рік до року.

Випуск "інших транспортних засобів", до яких статистика відносить танки і БМП, уповільнив зростання більш ніж у 10 разів — 6% у вересні проти 61,2% у серпні. Минулого року виробництво в цій категорії злетіло на 34,2%, а в 2023 — на 29%.

У порівнянні з серпнем обидві галузі показали обвальний спад — на 6% і 20% відповідно, за оцінкою Райффайзенбанку.

Дані по військовій промисловості "виглядають шокуючими", пишуть аналітики MMI. Галузі ОПК, які раніше тягнули економіку вгору, цього разу потягнули індекс обробних галузей вниз. У вересні він зріс лише на 0,4% у річному вираженні — у 8 разів менше, ніж у серпні (2,4%).

Судячи з усього, те, що відбувається в промисловості, є результатом проблем у бюджеті, не виключає Наталія Орлова, головний економіст "Альфа-банку". Щоб вкластися в план видатків, російському Мінфіну доведеться скорочувати витрати в четвертому кварталі, вважає Денис Попов із ПСБ.

Залежний від держзамовлень машинобудівний комплекс у вересні впав на 0,1%, хоча ще в серпні бурхливо зростав, завдяки ОПК — на 15,7% рік до року.

Нагадаємо:

"Уралвагонзавод" (УВЗ), найбільший російський виробник бронетехніки та залізничних вагонів, переведе частину працівників на чотириденний робочий тиждень.