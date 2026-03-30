Погіршення економіки: у Росії вперше за 25 років скоротилася кількість магазинів

У РФ вперше за 25 років скоротилася кількість магазинів

У Росії вперше з 2000 року скоротилася кількість магазинів на тлі погіршення стану економіки та переходу росіян на режим економії.

Про це пише The Moscow Times з посиланням на дані консалтингової компанії INFOLine, які наводить Forbes.

Зокрема, у Москві на початок 2026 року працювало 82,5 тис. торгових точок, що на 4,5 тис. менше, ніж роком раніше.

У Петербурзі за рік їхня кількість зменшилася з 44 тис. до 42,2 тис.

"Загалом по країні ситуація не краща, ніж у столицях. І це стосується всіх торгових точок — від продуктових магазинів біля дому, супермаркетів і кіосків з фруктами до салонів зв'язку та магазинів одягу", — зазначив засновник INFOLine Іван Федяков.

За його словами, причиною закриття є загострення проблем у бізнесі, який на тлі зниження споживання та високої інфляції на продукти харчування стикається з конкуренцією з боку маркетплейсів, зростанням собівартості торгівлі, посиленням міграційного законодавства та підвищенням податків.

Так, наприклад, якщо раніше магазин, оборот якого не перевищував 60 млн руб. на місяць, міг працювати за спрощеною системою оподаткування, то після зниження до 20 млн руб. багато хто змушений закриватися.

Федяков додав, що навіть під час пандемії, коли галузі було завдано сильного удару, більшість магазинів продовжили роботу.

Після початку великої війни у 2022 році з країни масово йшли західні бренди, але російські ритейлери зайняли їхні місця. "А у 2025-му, коли особливих потрясінь ми не спостерігали, раптом зафіксували значне зниження (кількості торгових точок)", — констатував засновник INFOLine.

У РФ у січні-березні 2026 року не з'явилося жодного магазину нових брендів, таке траплялося лише один раз — у I кварталі 2022 року після шоку, спричиненого початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну.