Повноцінна криза: цьогоріч на російський ринок не вийшов жоден новий бренд

У РФ у січні-березні 2026 року не з'явилося жодного магазину нових брендів, таке траплялося лише один раз — у I кварталі 2022 року після шоку, спричиненого початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомила консалтингова компанія Nikoliers, пише The Moscow Times.

Для порівняння, у тому ж періоді 2025 року, за підрахунками Nikoliers, на ринок вийшло 8 російських брендів і 4 іноземних.

Зате, як і торік, на початку 2026 магазини продовжують закриватися. За підрахунками Nikoliers, у I кварталі пішло сім брендів: російські Face Code, Siberian Story, KCHTZ і Lite, турецькі Les Benjamins і Karaca Home, а також казахстанський Gaissina.

За рік закрити свої магазини можуть загалом 20 брендів, вважають аналітики компанії. З ринку йдуть навіть ті бренди, які з'явилися після 2022 року.

Минулий рік був невдалим для ритейлу, а цього року споживча активність не відновлюється, пояснюють експерти.

У ритейлі в 2025 році була повноцінна криза, яка, найімовірніше, триватиме весь цей рік, вважає партнер дослідницької компанії Data Insight Федір Вірін. "У споживачів немає кредитів, і зарплата не зростає. Зростає частка продуктів харчування в гаманці, а частка всіх інших — падає", — пояснював він.

У багатьох товарних категоріях економічні реалії наклалися на інші проблеми: наприклад, у дитячих товарах — на демографічну кризу, в одязі та взутті — на несприятливі для продавців погодні умови та конкуренцію з "сірим" китайським імпортом, зазначав Вірін.

І, як пише видання, на офлайн-магазини негативно впливає зростаюча популярність онлайн-продажів. При цьому і тих, і інших витісняють маркетплейси.

Нагадаємо:

