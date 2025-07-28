Кібератака на "Аерофлот": у Росії розслідують хакерську атаку

Хакерську атаку на інформаційні системи російського "Аерофлоту" під наглядом прокуратури розслідують транспортна поліція і служба економічної безпеки ФСБ.

Про це пише російське видання "Комерсант".

Обвинувачених і підозрюваних у кримінальній справі поки що немає, але в разі, якщо системи визнають недостатньо захищеними, відповідати за це доведеться менеджерам компанії.

Нещодавно була схожа кримінальна справа щодо топ-менеджерів компанії "Сирена-Тревел".

Нагадаємо:

Російська авіакомпанія "Аерофлот" зранку 28 липня скасовувала майже 50 рейсів через збій в роботі інформаційних систем. Проукраїнські хакери Silent Crow та "Кіберпартизани BY" заявили, що причетні до цього.