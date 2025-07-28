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Кибератака на "Аэрофлот": в России расследуют хакерскую атаку

Виктор Волокита — 28 июля, 17:12
Кибератака на Аэрофлот: в России расследуют хакерскую атаку
Getty Images

Хакерскую атаку на информационные системы российского "Аэрофлота" под надзором прокуратуры расследуют транспортная полиция и служба экономической безопасности ФСБ.

Об этом пишет российское издание "Коммерсант".

Обвиняемых и подозреваемых по уголовному делу пока нет, но в случае, если системы признают недостаточно защищенными, отвечать за это придется менеджерам компании.

Недавно было похожее уголовное дело в отношении топ-менеджеров компании "Сирена-Тревел".

Напомним:

Российская авиакомпания "Аэрофлот" утром 28 июля отменяла почти 50 рейсов из-за сбоя в работе информационных систем. Проукраинские хакеры Silent Crow и "Киберпартизаны BY" заявили, что причастны к этому.

Россия Аэрофлот

Аэрофлот

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