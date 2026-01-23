Запуск російського аналога Starlink перенесли через провал виробництва супутників

У Росії перенесли запуск першої партії низькоорбітальних супутників широкосмугового доступу до інтернету з 16 апаратів, який мав бути здійснений наприкінці минулого року компанією "Бюро 1440".

Про це пише російське видання "Комерсант".

Торік у вересні глава "Роскосмосу" Дмитро Баканов обіцяв, що до кінця 2025 року на орбіті в рамках проєкту "Рассвет" почнеться розгортання 300 перших супутників для угруповання, яке має стати аналогом системи Starlink Ілона Маска і забезпечить "доступ до інтернету в будь-якій географічній точці".

За словами двох співрозмовників на космічному ринку, перенесення термінів запуску 16 перших апаратів може бути пов'язане з тим, що необхідна кількість апаратів досі не зібрана.

У "Бюро 1440" заявили, що компанія проводить роботи "відповідно до цільових термінів", і пообіцяли надавати відомості про хід реалізації проєкту "у міру проходження "етапів".

"Точні дати запусків та інша конфіденційна інформація не підлягають розголошенню", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

Аудиторія російських Telegram-каналів, що перейшли в новий державний месенджер Max, скоротилася в 60 разів.