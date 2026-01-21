Падіння аудиторії в 60 разів відносно Telegram: росіяни скаржаться на держмесенджер Мах

Аудиторія російських Telegram-каналів, що перейшли в новий державний месенджер Max, скоротилася в 60 разів.

Про це повідомляє російське видання "Коммерсант" з посиланням на аналітиків.

Сукупна аудиторія топ-30 російських Telegram-каналів становить близько 87 млн підписників. Після того, як половина з цих каналів перейшла Max, їхня сукупна аудиторія на новому майданчику склала всього 1,4 млн.

Так, наприклад, канал пропагандиста Соловйова має 1,2 млн підписників у Telegram, а в Max – лише 374,4 тис. Канал Дмітрія Мєдвєдєва з 1,8 млн скоротився до 184,1 тис, а канал "РИА Новости" – з 3,21 млн до 402 тис.

У повідомленні йдеться, що Telegram має великий мережевий ефект, оскільки люди роками використовують його, як стрічку новин. Навіть якщо вони підписуються на канали в Max, це не значить, що вони використовують їх як медіа.

Залученість аудиторії у новому месенджері теж менша: за січень канал Дмітрія Мєдвєдєва в Telegram середньому охоплював 142,7% аудиторії, тобто переглядів в середньому було більше, ніж підписників.

У Max його середня залученість становила тільки 58,5% від аудиторії.

"Дохід каналу в Max може становити, в найкращому випадку, 5-15% від його потенціалу в Telegram при однаковому контенті та частоті публікацій", – сказав директор російського рекламного агентства PR Partner Дамір Фрейзулов.

Росіяни запустили Мах у березні 2025 року.

Нагадаємо:

Росія активно працює над створенням власної цифрової екосистеми, контролюючи ключові аспекти інтернет-діяльності своїх громадян через новий "супердодаток" — Max.

Для цього вона активно обмежує інші месенджери, як, наприклад, WhatsApp у грудні 2025 року.